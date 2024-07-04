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Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ

Україна, Четвер 04 липня 2024 12:31
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Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із Росією. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

"Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом", - сказав він.

В іншому випадку, за словами президента, буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України.

"Бо Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України і світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше - це обопільний тиск США та Китаю", - констатував Зеленський.

Переговори РФ та України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поки можлива лише одна модель переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього потрібно залучити посередників, залучених до створення зернового коридору.

Наприклад, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією.

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