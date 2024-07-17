США надеются, что Китай сыграет "продуктивную роль" в завершении войны РФ с Украиной

Американский чиновник, отвечая на вопросы журналистов о помощи РФ со стороны Китая, высказался о роли Пекина в усилении "военной машины" Кремля и дипломатической поддержке.

"Что касается Китая, посмотрите, мы видели, как вы сказали, дальнейшие отношения между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы", - сказал он.

Миллер добавил, что это касается и того, что Россия является "большим стратегическим партнером" для Китая, и высказался о связях между лидером КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным и визитами между ними.

"Поэтому я не знаю - я не могу окончательно предсказать, куда это пойдет. Что я могу вам сказать, так это то, что когда мы общались непосредственно с правительством Китая, мы сказали, что в конце концов надеемся, что они смогут сыграть продуктивную роль в прекращении конфликта", - заявил представитель Госдепа.

Вместе с тем он уточнил, что это "должна быть роль, которая признает, кто был агрессором и кто был жертвой".

"И это было не просто получение мира ради мира, но и получение мира, который был справедливым и крепким миром для того государства Украины", - сказал Миллер.

Спикер Госдепа при этом отметил, что "в конце концов я не могу вам сказать, что они собираются делать".

Сотрудничество Китая с РФ и вопрос посредничества для завершения войны в Украине

Отметим, что власти КНР официально занимают нейтральную позицию по войне РФ с Украиной. Вместе с тем, Пекин помогает кремлевскому режиму поставками комплектующих для производства оружия, а также закупает у РФ нефть и газ, в то время как страна-агрессор находится под западными санкциями.

Недавно лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.

Также сообщалось, что в декларации саммита НАТО говорилось, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. В этой связи Альянс призвал Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ.

Добавим, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с РФ. Это позволит закончить войну для Украины справедливо.