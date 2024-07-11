Підтримка, незворотність членства і не тільки. Що ухвалив саміт НАТО щодо України

У Вашингтоні з 9 по 11 липня проходить ювілейний 75-й саміт НАТО. Одним з ключових питань зустрічі стало посилення України в рамках російсько-української війни, умови запрошення країни в Альянс та багато іншого.

Під час підготовки матеріалу використовувалася інформація з декларації Вашингтонського саміту, опублікованої на сайті НАТО.

Більш детально, що ухвалено на саміті НАТО щодо України - в матеріалі РБК-Україна .

Довготривала підтримка

НАТО підтвердило рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні та стримати її в майбутньому. З цією метою члени Альянсу мають намір надати Україні мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання. Зокрема, мова йде про:

закупівлю військової техніки для України;

матеріальну допомога Україні;

витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;

витрати на військову підготовку для України;

оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

інвестиції та підтримку оборонної інфраструктури та ОПК України;

усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

Окрім військової підтримки, передбаченої цією обіцянкою, члени Альянсу мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку.

NSATU

В декларації саміту у Вашингтоні Лідери держав НАТО оголосили, що ухвалено рішення створити Службу допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU) для координації поставок військової техніки та підготовки особового складу. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

Як зазначається, NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. Новостворена служба не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.

Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC)

Крім того, розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

Незворотність членства України в НАТО

У спільній декларації НАТО зазначено, що майбутнє України - в Альянсі. Зокрема, країна стає все більш оперативною та політичної інтегрованою з військовим блоком.

В НАТО вітають прогрес, який Україна досягла після саміту у Вільнюсі щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Також в Альянсі назвали умову, за якої Україні надішлють запрошення у військовий блок.

"Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", - йдеться в повідомленні.

Критика Ірану і КНДР

Лідери країн-членів НАТО розкритикували Іран та КНДР, які підживлюють агресивну війну Росії проти України, надаючи пряму військові підтримку РФ.

Зокрема, боєприпаси та БпЛА, що серйозно впливає на євроатлантичну безпеку та підриває глобальний режим нерозповсюдження.

"Ми рішуче засуджуємо експорт артилерійських снарядів і балістичних ракет КНДР, що є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, і з великим занепокоєнням відзначаємо поглиблення зв'язків між КНДР і Росією. Будь-яка передача балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій Іраном в Росію буде являти собою істотну ескалацію", - зазначено у документі.

Заява про Китай

У Північноатлантичному Альянсі зробили дві гучні заяви стосовно КНР. Зокрема, у декларації сказано, що Китай став вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України.

"КНР стала вирішальним чинником війни Росії проти України через своє так зване "безмежне" партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії. Це посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки", - сказано у документі.

У зв'язку з цим Альянс закликав Китай, як постійного члена Ради Безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за дотримання цілей і принципів Статуту ООН - припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ. У документі уточнили, що мова йде про передачу матеріалів подвійного призначення. Зокрема, компоненти зброї, обладнання та сировину, які служать ресурсами для оборонного сектора Росії.

Крім того, НАТО заявило, що Китай продовжує створювати системні проблеми для євроатлантичної безпеки.

"Ми стали свідками стійкої шкідливої кібер- і гібридної діяльності, включно з дезінформацією, яка походить від КНР. Ми закликаємо КНР виконати своє зобов'язання діяти відповідально в кіберпросторі. Ми стурбовані розвитком космічних можливостей і діяльності КНР. Ми закликаємо КНР підтримати міжнародні зусилля зі сприяння відповідальній поведінці в космосі. КНР продовжує швидко розширювати і диверсифікувати свій ядерний арсенал, збільшуючи кількість боєголовок і збільшуючи кількість складних систем доставки", - йдеться у заяві.

В НАТО закликали КНР брати участь в обговореннях щодо зниження стратегічних ризиків і сприяти стабільності за допомогою прозорості. Альянс зазначив, що залишається відкритим для конструктивної взаємодії з Китаєм.