У США сподіваються на переговори України з РФ на вигідних умовах до кінця 2024 року

Сполучені Штати Америки та союзники докладають зусиль, зокрема постачанням озброєння, для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для неї умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника помічника президента США з національної безпеки Джонатана Файнера під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

"Нам би хотілося, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росії довелося б приймати рішення: сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися з набагато сильнішою Україною", - сказав Файнер.

За його словами, наша країна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США та Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України.

Файнер також зазначив, що США працюють над розвитком української оборонної промисловості.

Він розповів, що ці питання обговорювалися на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду США, України та Європи.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для суду.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.