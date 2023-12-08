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В США надеются на переговоры Украины с РФ на выгодных условиях до конца 2024 года

США, Пятница 08 декабря 2023 10:43
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В США надеются на переговоры Украины с РФ на выгодных условиях до конца 2024 года Фото: в США надеются на переговоры Украины с РФ на выгодных условиях до конца 2024 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы до конца 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: садиться за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или столкнуться с гораздо более сильной Украиной", - сказал Файнер.

По его словам, наша страна будет способна начать новое наступление, поскольку будет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы, которая будет наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

Файнер также отметил, что США работают над развитием украинской оборонной промышленности.

Он рассказал, что эти вопросы были обсуждены на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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