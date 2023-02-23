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США співпрацюють з союзниками для протистояння "вагнерівцям" у низці країн, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 23 лютого 2023 22:31
США співпрацюють з союзниками для протистояння "вагнерівцям" у низці країн, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки разом із союзниками з Європи та Африки протистоять впливу "вагнерівців" у низці країн по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Група Вагнера, де б вона не знаходилася, чи то на африканському континенті, чи то в Україні, в будь-якому іншому місці, де вона змогла вкоренитися, ми помітили, що ці країни часто починають ставати слабшими, біднішими, більш незахищеними, менш незалежними. Це все впливи, яким США і наша взаємодія з цими країнами прагнуть протистояти", - наголосив Прайс.

Він зазначив, що для переслідування "вагнерівців" та засновника ПВК Євгена Пригожина використовуються доступні повноваження. Зокрема, було запроваджено низку санкцій та інших заходів для протидії впливу приватної військової компанії в країнах Африки і не тільки.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими африканськими партнерами та європейськими країнами, щоб протистояти цим дестабілізуючим діям, які робить група "Вагнера", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 січня США ввели санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнера".

Також ми писали, що Вашингтон визнав ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

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