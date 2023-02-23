США сотрудничают с союзниками для противостояния "вагнеровцам" в ряде стран, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками из Европы и Африки противостоят влиянию "вагнеровцев" в ряде стран по всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
"Группа Вагнера, где бы она ни находилась, будь то на африканском континенте, будь то в Украине, в любом другом месте, где она смогла укорениться, мы заметили, что эти страны часто начинают становится слабее, беднее, более незащищенными, менее независимыми. Это все влияния, которым США и наше взаимодействие с этими странами стремятся противостоять", - подчеркнул Прайс.
Он отметил, что для преследования "вагнеровцев" и основателя ЧВК Евгения Пригожина используются доступные полномочия. В частности, был введен ряд санкций и других мер для противодействия влиянию частной военной компании в странах Африки и не только.
"Мы тесно сотрудничаем с нашими африканскими партнерами и европейскими странами, чтобы противостоять этим дестабилизирующим и ищущим выгоды действиям, которые предпринимает группа "Вагнера", - добавил представитель Госдепа.
Напомним, ранее стало известно, что 26 января США ввели санкции против 16 организаций, которые поддерживают деятельность российской ЧВК "Вагнера".
Также мы писали, что Вашингтон признал ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.
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