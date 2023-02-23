США сотрудничают с союзниками для противостояния "вагнеровцам" в ряде стран, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками из Европы и Африки противостоят влиянию "вагнеровцев" в ряде стран по всему миру.

"Группа Вагнера, где бы она ни находилась, будь то на африканском континенте, будь то в Украине, в любом другом месте, где она смогла укорениться, мы заметили, что эти страны часто начинают становится слабее, беднее, более незащищенными, менее независимыми. Это все влияния, которым США и наше взаимодействие с этими странами стремятся противостоять", - подчеркнул Прайс.

Он отметил, что для преследования "вагнеровцев" и основателя ЧВК Евгения Пригожина используются доступные полномочия. В частности, был введен ряд санкций и других мер для противодействия влиянию частной военной компании в странах Африки и не только.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими африканскими партнерами и европейскими странами, чтобы противостоять этим дестабилизирующим и ищущим выгоды действиям, которые предпринимает группа "Вагнера", - добавил представитель Госдепа.