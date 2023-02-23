ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США сотрудничают с союзниками для противостояния "вагнеровцам" в ряде стран, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 23 февраля 2023 22:31
США сотрудничают с союзниками для противостояния "вагнеровцам" в ряде стран, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками из Европы и Африки противостоят влиянию "вагнеровцев" в ряде стран по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Группа Вагнера, где бы она ни находилась, будь то на африканском континенте, будь то в Украине, в любом другом месте, где она смогла укорениться, мы заметили, что эти страны часто начинают становится слабее, беднее, более незащищенными, менее независимыми. Это все влияния, которым США и наше взаимодействие с этими странами стремятся противостоять", - подчеркнул Прайс.

Он отметил, что для преследования "вагнеровцев" и основателя ЧВК Евгения Пригожина используются доступные полномочия. В частности, был введен ряд санкций и других мер для противодействия влиянию частной военной компании в странах Африки и не только.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими африканскими партнерами и европейскими странами, чтобы противостоять этим дестабилизирующим и ищущим выгоды действиям, которые предпринимает группа "Вагнера", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее стало известно, что 26 января США ввели санкции против 16 организаций, которые поддерживают деятельность российской ЧВК "Вагнера".

Также мы писали, что Вашингтон признал ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ЧВК Вагнера Вагнеровцы
NEWS
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город