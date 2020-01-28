В США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса

Исследователи центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (США) создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019 nCoV в мире, информация на которой регулярно обновляется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gisanddata.

Как cообщается, информация о случаях заболевания коронавирусом собирается на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также европейского, американского и китайского центров по контролю и профилактике заболеваний.

Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах. Среди них - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, РФ, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

В Украине по состоянию на 27 января не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

РБК-Украина писало, что от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Кроме этого, в китайском городе Тяньцзинь, где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса.

Также сообщалось, что в украинском МИД изучают возможность эвакуации украинцев из Китая из-за вируса. Посольство в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР.