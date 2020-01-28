В МИД изучают возможность эвакуации украинцев из Китая из-за вируса

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Посольство в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР

В Министерстве иностранных дел Украины изучают возможность эвакуации украинских граждан из Китая в связи с распространением в стране заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV). Об этом сообщает посольство Украины в Китае в своем Facebook.

Так, посольство призывает украинцев выехать из страны.

"Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны при наличии такой возможности", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.

"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства", - сообщили в посольстве.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.

Как писало РБК-Украина, от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Подчеркнем, страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.