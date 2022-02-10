США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир в Европе, - Пентагон

Американский министр обороны Ллойд Остин высказался в поддержку Украины в ее противостоянии с Россией. Он заявил, что США и союзники едины в оппозиции к России против ее попыток подрыва основных ценностей, которые угрожают миру и безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США в Twitter .

"Любая русская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и также нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины", - написал Ллойд Остин.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США перебросят несколько тысяч военных в Европу. При этом он подчеркнул, что Белый дом может направить еще больше военных на восточный фланг НАТО.

Кроме того, в Пентагоне не увидели дополнительного наращивания сил России на восточном фланге НАТО.