"Сильный сигнал Путину". В Пентагоне подтвердили переброску военных в Европу

Пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США перебросят несколько тысяч военных в Европу. При этом он подчеркнул, что Белый дом может направить еще больше военных на восточный фланг НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Если мы почувствуем, что нам нужно отправить больше войск для поддержки союзников, мы это сделаем. Важно, чтобы мы послали сильный сигнал Путину, что НАТО имеет значение для Соединенных Штатов и союзников", - заявил он.

Вместе с тем министр обороны Польши Мариус Блащак сообщил в Twitter, что 1,7 тысячи дополнительных американских военных будут переведены в Польшу.

"Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. На прошлой неделе я обсуждал этот вопрос с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы выступаем против любой агрессии против нашего соседа", - написал министр.