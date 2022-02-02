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"Сильный сигнал Путину". В Пентагоне подтвердили переброску военных в Европу

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Среда 02 февраля 2022 17:38
"Сильный сигнал Путину". В Пентагоне подтвердили переброску военных в Европу Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США перебросят несколько тысяч военных в Европу. При этом он подчеркнул, что Белый дом может направить еще больше военных на восточный фланг НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Если мы почувствуем, что нам нужно отправить больше войск для поддержки союзников, мы это сделаем. Важно, чтобы мы послали сильный сигнал Путину, что НАТО имеет значение для Соединенных Штатов и союзников", - заявил он.

Вместе с тем министр обороны Польши Мариус Блащак сообщил в Twitter, что 1,7 тысячи дополнительных американских военных будут переведены в Польшу.

"Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. На прошлой неделе я обсуждал этот вопрос с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы выступаем против любой агрессии против нашего соседа", - написал министр.

Напомним, президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

Кроме того, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих для переброски в Европу.

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