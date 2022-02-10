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США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир у Європі, - Пентагон

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Четвер 10 лютого 2022 03:32
США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир у Європі, - Пентагон Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Американський міністр оборони Ллойд Остін висловився на підтримку України в її протистоянні з Росією. Він заявив, що США і союзники єдині в опозиції до Росії проти її спроб підриву основних цінностей, які загрожують миру і безпеці в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США в Twitter.

"Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але і також порушить основоположні принципи національного суверенітету і територіальної цілісності і самовизначення України", - написав Ллойд Остін.

Раніше ми писали, що прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що США перекинуть кілька тисяч військових до Європи. При цьому він підкреслив, що Білий дім може направити ще більше військових на східний фланг НАТО.

Крім того, у Пентагоні не побачили додаткового нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО.

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