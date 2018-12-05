США на Совете министров ОБСЕ обсудят агрессию РФ против Украины

Фото: заседание Совета министров ОБСЕ (osce.org)

Штаты также заявят о непризнании "выборов" на оккупированном Донбассе

Соединенные Штаты Америки (США) будут акцентировать внимание на продолжающейся агрессии РФ против Украины в ходе заседания Совета министров ОБСЕ 6-7 декабря в Милане (Италия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter Миссии США при ОБСЕ.

Так, подчеркивается, что Штаты также заявят о непризнании "выборов" на оккупированном Донбассе и непризнании аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"США не признают легитимность или результаты фейкового референдума, проведенного Россией в Крыму в 2014 году, и мы не признаем "выборы", которые Россия провела там в марте этого года. На этой неделе во время министерского совета ОБСЕ мы снова будем высказываться о продолжающейся агрессии России против Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против Российской Федерации, а также заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях. По его словам, Украина рассчитывает на это и приглашает корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что единственной причиной отмены встречи с главой РФ Владимиром Путиным была агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

Добавим также, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива.