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США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков, - Волкер

Новости » Политика    05.12.2018 - 04:33
США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер считает ужесточения существующих и введения новых санкций достойной идеей

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Волкер рассказал, что европейские союзники США говорили о новых санкциях или усиления существующих, что, по его мнению, является достойной идеей и они намерены ее рассмотреть. Также он выразил мнение, что "в качестве жеста доброй воли перед праздниками" РФ должна освободить украинских моряков.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - заявил Волкер.

Также он подчеркнул, что сохранение внимания к судьбе захваченных украинских моряков должно поспособствовать их освобождению.

Напомним, Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и грозит последствиями. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, иначе их ждут "последствия и боль".

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