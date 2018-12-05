США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України

Фото: засідання Ради міністрів ОБСЄ (osce.org)

Штати також заявлять про невизнання "виборів" на окупованому Донбасі

Сполучені Штати Америки (США) будуть акцентувати увагу на триваючій агресії РФ проти України у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ 6-7 грудня у Мілані (Італія). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter Місії США при ОБСЄ.

Так, підкреслюється, що Штати також заявлять про невизнання "виборів" на окупованому Донбасі та невизнання анексії Криму Росією у 2014 році.

"США не визнають легітимність чи результати фейкового референдуму, проведеного Росією у Криму у 2014 році, і ми не визнаємо "вибори", які Росія провела там у березні цього року. Цього тижня під час міністерської ради ОБСЄ ми знову будемо висловлюватися щодо триваючої агресію Росії проти України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg закликав світ посилити санкції проти Російської Федерації, а також заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному і Азовському морях. За його словами, Україна розраховує на це і запрошує кораблі НАТО для того, щоб забезпечити стабільність.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.

Додамо також, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер раніше заявляв, що США і Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків і кораблів поблизу Керченської протоки.