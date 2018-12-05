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США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України

Новини » Політика    05.12.2018 - 15:24
США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України
Фото: засідання Ради міністрів ОБСЄ (osce.org)

Штати також заявлять про невизнання "виборів" на окупованому Донбасі

Сполучені Штати Америки (США) будуть акцентувати увагу на триваючій агресії РФ проти України у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ 6-7 грудня у Мілані (Італія). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter Місії США при ОБСЄ.

США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України

Так, підкреслюється, що Штати також заявлять про невизнання "виборів" на окупованому Донбасі та невизнання анексії Криму Росією у 2014 році.

"США не визнають легітимність чи результати фейкового референдуму, проведеного Росією у Криму у 2014 році, і ми не визнаємо "вибори", які Росія провела там у березні цього року. Цього тижня під час міністерської ради ОБСЄ ми знову будемо висловлюватися щодо триваючої агресію Росії проти України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg закликав світ посилити санкції проти Російської Федерації, а також заявив про необхідність збільшити присутність НАТО в Чорному і Азовському морях. За його словами, Україна розраховує на це і запрошує кораблі НАТО для того, щоб забезпечити стабільність.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.

Додамо також, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер раніше заявляв, що США і Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків і кораблів поблизу Керченської протоки.

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