Порошенко призвал мир усилить санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как сообщается, Порошенко поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в тяжелые времена агрессии Российской Федерации.

Глава государства также отметил, что заявления США, G7, Европейского союза и других союзников являются мощной поддержкой Украины. Но несмотря на эти заявления, президент РФ Владимир Путин продолжает действовать.

"В этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать. Действовать - не значит объявлять войну. Точно нет. Мы - мирная страна и я - человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость. Но действовать - означает введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов", - заявил он.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях. По его словам, Украина рассчитываем на это и приглашает корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность.

"Потому что это новый вид войны - гибридная война, включающая в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на разные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, прекращение поставки природного газа и, главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину", - добавил он.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива.

Добавим, также сообщалось, что послы Европейского союза сегодня, 5 декабря, решили утвердить санкции в отношении девяти лиц, которые причастны к организации "выборов" на Донбассе, которые состоялись 11 ноября.