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Трамп назвал "единственную причину" отмены встречи с Путиным

Новости » Общество    30.11.2018 - 21:22
Трамп назвал "единственную причину" отмены встречи с Путиным
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Единственной причиной отмены встречи с Путиным была агрессия РФ против Украины, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственной причиной отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным была агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  The Hill.

Сообщается, что об этом Трамп заявил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите G20 в Аргентине.

"Нам не нравится, что произошло, мы не довольны тем, что случилось", - сказал Трамп, говоря о захвате украинских кораблей и моряков.

По его словам, "на основе случившегося с украинскими кораблями это была единственная причина отмены встречи".

Напомним, Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Он подчеркнул, что принял решение в связи с тем, что украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

При этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время саммита G20 проведет встречу с Трампом "на ногах".

 

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