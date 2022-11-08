США солідарні з позицією України стосовно переговорів із Росією, - Держдеп

Сполучені Штати повністю розділяють позицію України щодо переговорів із Росією, яка не бажає миру та порушує міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса, зроблену під час брифінгу .

Посадовець зазначив, що американці вірять у встановлення миру так само, як і українці.

"Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - вказав Прайс.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах.

За словами речника Держдепу, якщо РФ хоче такого діалогу, то повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки - продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, аби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - додав посадовець.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України".