США солидарны с позицией Украины по переговорам с Россией, - Госдеп

Соединенные Штаты полностью разделяют позицию Украины по переговорам с Россией. Если Кремль хочет диалога, то должен прекратить нарушать международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Неда Прайса, сделанное во время брифинга .

Чиновник отметил, что американцы верят в установление мира так же, как и украинцы.

"Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН по территориальной целостности и суверенитету, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы восстановление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений", - указал Прайс.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский лично говорил о готовности к переговорам по таким принципам.

По словам спикера Госдепа, если РФ хочет такого диалога, то должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских граждан и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот - продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", - добавил чиновник.

Прайс также подчеркнул, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "Ничего об Украине без Украины".