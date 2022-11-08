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США солидарны с позицией Украины по переговорам с Россией, - Госдеп

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Вторник 08 ноября 2022 00:47
США солидарны с позицией Украины по переговорам с Россией, - Госдеп Фото: Спикер Государственного департамента США Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты полностью разделяют позицию Украины по переговорам с Россией. Если Кремль хочет диалога, то должен прекратить нарушать международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Неда Прайса, сделанное во время брифинга.

Чиновник отметил, что американцы верят в установление мира так же, как и украинцы.

"Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН по территориальной целостности и суверенитету, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы восстановление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений", - указал Прайс.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский лично говорил о готовности к переговорам по таким принципам.

По словам спикера Госдепа, если РФ хочет такого диалога, то должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских граждан и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот - продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", - добавил чиновник.

Прайс также подчеркнул, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "Ничего об Украине без Украины".

Напомним, Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией.

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