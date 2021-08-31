США сократили дипмиссию в Беларуси
Соединенные Штаты сократили свою дипломатическую миссию в Беларуси. Американские дипломаты были вынуждены покинуть страну по требованию руководства Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Беларуси.
"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами - с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.
Позже Александр Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.
В частности, Минск отозвал свое согласие на назначение американского посла.