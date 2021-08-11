Беларусь в ответ на санкции отменила согласие на назначение посла США
Беларусь ответила на новые санкции против режима Александра Лукашенко со стороны Соединенных Штатов Америки. Минск отозвал свое согласие на назначение американского посла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Наша Нива".
Американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что белорусский режим не предоставил ей визу. Теперь белорусская сторона вообще отменила согласие на назначение.
Вместе с тем белорусский режим предложил американской стороне сократить свою дипломатическую миссию в Минске до пяти человек.
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Эту информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В ведомстве заявили, что США потеряли доверие со стороны Беларуси, поэтому Минск не видит оснований для пребывания американских дипломатов на территории страны.
"Поэтому американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек... Согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возврата такого доверия", - заявил представитель МИД.
Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.
Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.
После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.