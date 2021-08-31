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США скоротили дипмісію в Білорусі

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Білорусь, Вівторок 31 серпня 2021 14:54
США скоротили дипмісію в Білорусі Фото: США скоротили дипмісію в Білорусі (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. Американські дипломати були змушені покинути країну на вимогу керівництва Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Білорусі.

"Сьогодні вдруге за три місяці американські дипломати були змушені покинути Білорусь у зв'язку з викликаючим жаль рішенням режиму обмежити взаємодію і діалог. Ми прощаємося з ними, а вони прощаються з вами - з білоруським народом, на підтримку демократичних устремлінь якого вони працювали. Будь то в Мінську або десь ще, американські дипломати продовжать цю життєво важливу роботу",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Пізніше Олександр Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

Зокрема, Мінськ відкликав свою згоду на призначення американського посла.

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Білорусь Сполучені Штати Америки
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