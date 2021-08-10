Лукашенко поручил выработать дополнительные меры в ответ на санкции
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил Кабмину подготовить дополнительные меры в ответ на новые санкции против Беларуси. В годовщину начала протестов США, Британия и Канада объявили новые санкции против режима Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное белорусское издание "Белта".
О поручении Лукашенко белорусскому изданию рассказала пресс-секретарь главы режима Наталья Эйсмонт.
"Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного витка санкций. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем соответствующие меры", - сказала она.
Напомним, под новые американские санкции попали "Беларуськалий" на Национальный олимпийский комитет Беларуси.