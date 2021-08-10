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Лукашенко поручил выработать дополнительные меры в ответ на санкции

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Минск, Вторник 10 августа 2021 18:12
Лукашенко поручил выработать дополнительные меры в ответ на санкции Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил Кабмину подготовить дополнительные меры в ответ на новые санкции против Беларуси. В годовщину начала протестов США, Британия и Канада объявили новые санкции против режима Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное белорусское издание "Белта".

О поручении Лукашенко белорусскому изданию рассказала пресс-секретарь главы режима Наталья Эйсмонт.

"Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного витка санкций. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем соответствующие меры", - сказала она.

Напомним, под новые американские санкции попали "Беларуськалий" на Национальный олимпийский комитет Беларуси.

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