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Пристайко рассказал, когда будет назначен посол Украины в США

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:53
Пристайко рассказал, когда будет назначен посол Украины в США
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Украина уже отправила запрос в США

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, когда будет назначен посол Украины в США. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, президент Владимир Зеленский уже выбрал человека для этой должности и отправил запрос США.

"Как только американская сторона даст нам агреман, то есть разрешение на конкретного человека, (будет назначен посол, - ред.). Уже отправлен запрос, человек избранный президентом Украины", - сообщил он.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, в начале октября украинский президент сообщил, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время. По его словам, на эту должность будет назначен дипломат, который хорошо знает Соединенные Штаты.

До этого Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который занимал эту должность в течение четырех лет.

В свою очередь, экс-посол Чалый после увольнения заявил, что четыре года - это достаточный срок продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Добавим, вообще президент решил изменить еще 11 руководителей посольств по всему миру.

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