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США узгодили кандидатуру посла України

Новини » Політика     16.12.2019 - 11:23
США узгодили кандидатуру посла України
Фото: Володимир Єльченко (un.org)

Послом України в США стане Володимир Єльченко

Україна отримала агреман (згоду) на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Вадима Пристайка УНІАН.

Глава МЗС заявив, що з кандидатурою посла визначилися ще два місяці тому.

"Ми вже отримали агреман. Ми визначилися ще два місяці тому. Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

Раніше міністр заявляв, що посол України в США буде призначений, "як тільки американська сторона дасть нам агреман, тобто дозвіл на конкретну людину".

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час прес-марафону на початку октябра розповів, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який обіймав цю посаду протягом чотирьох років. Екс-посол Чалий після звільнення заявив, що вважає, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".

Посол України в США буде призначений найближчим часом, - Зеленський Новий посол Грузії почав роботу в Україні
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