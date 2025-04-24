США слід гніватися лише на Путіна, він має припинити брехати, - Макрон

Президент Франції наголосив, що позиція його країни є послідовною та незмінною. Вона виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність, з повагою до міжнародного права. Тому Макрон засудив позицію Путіна, який "продовжує бомбити" Україну.

"Для Франції немає подвійних стандартів. Це стосується як України, так і Близького й Середнього Сходу, африканського континенту. Я пишаюся цією позицією. І ми продовжимо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території, в міжнародно визнаних кордонах", - заявив французький президент.

Макрон нагадав два простих факти: агресор у війні - Росія, жертва агресії - Україна, але миру можна досягти.

"Саме тому ми завжди засуджували російську агресивну війну. І зараз ми перебуваємо в моменті, коли, я сподіваюся, може бути збудований мир", - додав Макрон.

Брехня Путіна - завада на шляху до миру

Макрон відзначив зусилля на шляху до миру, які були зроблені Україною, зокрема згоду українського президента Володимира Зеленського на перемир'я.

"Кілька тижнів тому, за ініціативою США, президент Зеленський зробив неймовірний крок. Він сказав: я згоден на безумовне припинення вогню. Єдина річ, яку ще потрібно зробити - і я повторив це президенту Трампу, з яким мав нічну розмову два дні тому, - це щоб президент Путін нарешті перестав брехати", - наголосив французький президент.

Макрон засудив Путіна, який у розмові з американськими переговірниками говорить, що хоче миру, але водночас продовжує бомбардувати українські міста, вбивати людей. Тому США мають звернути свій гнів саме на Путіна, вважає президент Франції.

"Міжнародна спільнота має зробити лише одне, і американське обурення має бути спрямоване лише на одну особу - президента Путіна. Він повинен дати відповідь на питання, чи погоджується на безумовне припинення вогню. І тоді ми зможемо побудувати справедливий, міцний, стійкий, надійний мир - тобто мир, який дозволить знайти територіальні компроміси й забезпечити надійні гарантії безпеки", - зазначив Макрон.

Однак він поки не бачить готовності Путіна до миру. Тому Макрон не хоче "брати участь у фейкових дебатах" і чекає лише одну відповідь - Путіна.

"Якщо Росія скаже: "Я не готова до припинення вогню", — це означатиме, що вона збрехала американському президентові, коли казала, що хоче миру. І тоді доведеться зробити висновки. Якщо ж вона скаже "так", завтра ми матимемо припинення вогню", - резюмував Макрон.