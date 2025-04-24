США следует гневаться только на Путина, он должен прекратить врать, - Макрон

Франция не меняет свою позицию: осуждает агрессивную войну России против Украины и стремится к миру. Но для него необходимо заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить врать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон, которого приводит BFMTV.
Президент Франции подчеркнул, что позиция его страны является последовательной и неизменной. Она выступает за суверенитет народов и территориальную целостность, с уважением к международному праву. Поэтому Макрон осудил позицию Путина, который "продолжает бомбить" Украину.
"Для Франции нет двойных стандартов. Это касается как Украины, так и Ближнего и Среднего Востока, африканского континента. Я горжусь этой позицией. И мы продолжим защищать право украинского народа жить в мире на своей территории, в международно признанных границах", - заявил французский президент.
Макрон напомнил два простых факта: агрессор в войне - Россия, жертва агрессии - Украина, но мира можно достичь.
"Именно поэтому мы всегда осуждали российскую агрессивную войну. И сейчас мы находимся в моменте, когда, я надеюсь, может быть построен мир", - добавил Макрон.
Макрон отметил усилия на пути к миру, которые были сделаны Украиной, в частности согласие украинского президента Владимира Зеленского на перемирие.
"Несколько недель назад, по инициативе США, президент Зеленский сделал невероятный шаг. Он сказал: я согласен на безусловное прекращение огня. Единственная вещь, которую еще нужно сделать - и я повторил это президенту Трампу, с которым имел ночной разговор два дня назад, - это чтобы президент Путин наконец перестал врать", - подчеркнул французский президент.
Макрон осудил Путина, который в разговоре с американскими переговорщиками говорит, что хочет мира, но одновременно продолжает бомбить украинские города, убивать людей. Поэтому США должны обратить свой гнев именно на Путина, считает президент Франции.
"Международное сообщество должно сделать только одно, и американское возмущение должно быть направлено только на одно лицо - президента Путина. Он должен дать ответ на вопрос, согласен ли он на безусловное прекращение огня. И тогда мы сможем построить справедливый, прочный, устойчивый, надежный мир - то есть мир, который позволит найти территориальные компромиссы и обеспечить надежные гарантии безопасности", - отметил Макрон.
Однако он пока не видит готовности Путина к миру. Поэтому Макрон не хочет "участвовать в фейковых дебатах" и ждет только один ответ - Путина.
"Если Россия скажет: "Я не готова к прекращению огня", - это будет означать, что она солгала американскому президенту, когда говорила, что хочет мира. И тогда придется сделать выводы. Если же она скажет "да", завтра мы будем иметь прекращение огня", - резюмировал Макрон.
Напомним, Путин заявляет, что хочет мира. Так, на днях российский диктатор отреагировал на предложение президента Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней. Путин заявил, что с такой инициативой "нужно разобраться" и для обсуждения вопроса даже допустил переговоры с Киевом. Однако тем временем РФ продолжает обстреливать Украину и убивать людей
В частности в ночь на 24 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением дронов и различных типов ракет. Под ударом были Киев, Харьков, Павлоград и другие регионы, есть разрушения, жертвы и много пострадавших.
Впрочем США давят на Украину для завершения войны, а не на Россию. Ранее госсекретарь США Марко Рубио бойкотировал переговоры по Украине в Лондоне. После этого Reuters написало, что такое решение глава Госдепа принял после того, как Украина отказалась обсуждать вопрос территорий до прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что полное безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к миру. И Крым российским он признавать не будет.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского о Крыме, заявил, что оно якобы вредит мирным усилиям.
При этом соответствующего давления на Россию США не оказывают. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Вашингтон не использует инструменты давления на РФ.
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