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США на следующей неделе представят письменные предложения по "гарантиям", - Лавров

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе Соединенные Штаты предоставят письменные предложения по "гарантиям безопасности". Об этом Лавров договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы завершили договоренностью о том, что нам на следующей неделе будут представлены письменные предложения по "гарантиям безопасности", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что когда РФ получит предложения по "гарантиям", планируется новый контакт на уровне министров иностранных дел.

Напомним, в Женеве состоялись переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

Ранее сообщалось, что Блинкен перед визитом в Украину созванивался с Лавровым и заявил, что в переговорах по "гарантиям безопасности" должна участвовать Украина.

Кроме того, он уточнил, что вторжением будет считаться, если хоть один военный РФ пересечет границу Украины.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавров