Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки The National Джойс Карам.

Сообщается, что Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров о стратегической стабильности, которые прошли на прошлой неделе. Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивание российской военной мощи возле границ Украины.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину", - говорится в сообщении.