Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки The National Джойс Карам.
Сообщается, что Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров о стратегической стабильности, которые прошли на прошлой неделе. Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивание российской военной мощи возле границ Украины.
"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен посетит Украину 19 января и проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также сообщалось, что новые контакты по "гарантиям безопасности" для России могут пройти в ближайшие дни.
Отметим, под этими гарантиями Москва подразумевает отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.