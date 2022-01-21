США наступного тижня представлять письмові пропозиції щодо "гарантій", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що наступного тижня Сполучені Штати нададуть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки". Про це Лавров домовився з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

При цьому він додав, що коли РФ отримає пропозиції щодо "гарантій", планується новий контакт на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми завершили домовленістю про те, що нам наступного тижня будуть представлені письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки", - заявив Лавров.

Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.

Раніше повідомлялося, що Блінкен перед візитом в Україну зідзвонювався з Лавровим і заявив, що у переговорах щодо "гарантій безпеки" повинна брати участь Україна.

Крім того, він уточнив, що вторгненням буде вважатися, якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України.