США наступного тижня представлять письмові пропозиції щодо "гарантій", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що наступного тижня Сполучені Штати нададуть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки". Про це Лавров домовився з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми завершили домовленістю про те, що нам наступного тижня будуть представлені письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки", - заявив Лавров.
При цьому він додав, що коли РФ отримає пропозиції щодо "гарантій", планується новий контакт на рівні міністрів закордонних справ.
Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.
Раніше повідомлялося, що Блінкен перед візитом в Україну зідзвонювався з Лавровим і заявив, що у переговорах щодо "гарантій безпеки" повинна брати участь Україна.
Крім того, він уточнив, що вторгненням буде вважатися, якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України.