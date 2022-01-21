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США наступного тижня представлять письмові пропозиції щодо "гарантій", - Лавров

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що наступного тижня Сполучені Штати нададуть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки". Про це Лавров домовився з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми завершили домовленістю про те, що нам наступного тижня будуть представлені письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки", - заявив Лавров.

При цьому він додав, що коли РФ отримає пропозиції щодо "гарантій", планується новий контакт на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.

Раніше повідомлялося, що Блінкен перед візитом в Україну зідзвонювався з Лавровим і заявив, що у переговорах щодо "гарантій безпеки" повинна брати участь Україна.

Крім того, він уточнив, що вторгненням буде вважатися, якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЛавров