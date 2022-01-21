Вторжением будет считаться, если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, - Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Госсекретарь США не ожидает прорывов от переговоров в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому телеканалу ZDF .

Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.

"Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи", - заявил он.

Блинкен при этом напомнил, что США и РФ провели 10 января консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом РФ Владимиром Путиным. У всех у нас была возможность проконсультироваться между собой, а также со всеми нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Блинкен.