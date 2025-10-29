ua en ru
США скорочують контингент у ряді країн Європи: що кажуть у НАТО

Середа 29 жовтня 2025 14:39
UA EN RU
США скорочують контингент у ряді країн Європи: що кажуть у НАТО Фото: США скорочують контингент у ряді країн Європи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО підтримує тісний зв’язок з урядом США щодо розміщення військ у країнах Європи після того, як Вашингтон проінформував союзників про плани скоротити кількість військових на східному фланзі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"НАТО та Сполучені Штати перебувають у тісній координації стосовно чисельності наших сил, аби гарантувати, що Альянс збереже свою потужну здатність до стримування та оборони. США заздалегідь повідомили НАТО про це коригування", - заявив представник Альянсу у середу.

Він також зазначив, що зміни у чисельності американських військ не є чимось винятковим.

За його словами, навіть після анонсованого скорочення присутність сил Сполучених Штатів у Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Так, 27 жовтня через офіційні процедури НАТО було оголошено про відкликання близько 800 американських військових з Румунії. Наразі американські підрозділи дислоковані на базах імені Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпіа-Турзій. Поки невідомо, на якій саме базі відбудеться скорочення.

Своєю чергою, Польща на цей час не отримувала ніякої інформації про можливе скорочення американського контингенту на своїй території.

Зауважимо, що ще на початку року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.

