США скорочують контингент у ряді країн Європи: що кажуть у НАТО

НАТО підтримує тісний зв’язок з урядом США щодо розміщення військ у країнах Європи після того, як Вашингтон проінформував союзників про плани скоротити кількість військових на східному фланзі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"НАТО та Сполучені Штати перебувають у тісній координації стосовно чисельності наших сил, аби гарантувати, що Альянс збереже свою потужну здатність до стримування та оборони. США заздалегідь повідомили НАТО про це коригування", - заявив представник Альянсу у середу. Він також зазначив, що зміни у чисельності американських військ не є чимось винятковим. За його словами, навіть після анонсованого скорочення присутність сил Сполучених Штатів у Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.