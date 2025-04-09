Європа просить США уповільнити неминуче виведення військ із континенту, - Bloomberg

Європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейські чиновники вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно виведе частину з приблизно 80 тисяч американських військовослужбовців, розміщених у Європі. У Європі закликають США координувати будь-які плани, сказали джерела

Будь-яке рішення Білого дому про виведення військ і озброєнь із Європи може підірвати інтенсивні зусилля союзників по НАТО щодо підвищення їхньої здатності стримувати російську агресію.

NBC News повідомило, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч солдатів зі Східної Європи. До війни в Європі перебувало близько 65 тисяч військовослужбовців США, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня чисельність часом сягала 100 тисяч осіб.

Один німецький дипломат заявив, що вони очікували, що про такий крок буде оголошено раніше, наприклад, під час виступу віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.

Коли міністри закордонних справ НАТО зустрічали держсекретаря США Марко Рубіо в штаб-квартирі альянсу минулого тижня, європейці намагалися запевнити його, що вони починають брати на себе більшу частину тягаря власної оборони і нарощувати військові витрати - давня вимога Трампа. Високопоставлені дипломати НАТО заявили, що всі союзники згодні з тим, що перенесення тягаря має відбутися.

Натомість європейці хотіли від своїх американських партнерів зобов'язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ. Дипломати заявили, що головним посланням для США було те, що європейським союзникам потрібен час, щоб підготуватися до скорочення американської присутності.

Вразлива Європа

Швидкість будь-якого виведення військ США може стати важливим фактором уразливості Європи. Континент, як і раніше, значною мірою залежить від військового керівництва Вашингтона, і лідери щосили намагаються швидко розвинути власні можливості. Ці зусилля посилюються глибокими розбіжностями всередині ЄС з приводу того, як фінансувати збільшені військові витрати і стимулювати оборонний сектор Європи.

Тим часом європейські чиновники продовжують доводити Вашингтону політичні переваги своєї військової присутності на континенті. Один високопоставлений європейський дипломат заявив, що вони намагаються переконати США в тому, що їхні війська на континенті проектують політичну силу.

Інший чиновник повідомив Bloomberg News, що виведення США інших військових активів з Європи, таких як логістичні, військово-повітряні та розвідувальні можливості, матиме більший вплив на потенційні осередки напруженості в Азії, ніж скорочення чисельності військ.

Скорочення військ

Точна кількість і місця, яких торкнеться заплановане виведення військ США, поки невідомі. Однак на кону можуть опинитися 20 тисяч додаткових солдатів, яких колишній президент Джо Байден розмістив у Східній Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомили джерела.

Союзники очікують, що США в кінцевому підсумку скоротять ці конкретні сили розгортання, заявили європейські чиновники на умовах анонімності

Однак скорочення чисельності американських військ понад ті, які нещодавно були розгорнуті Байденом, викликало б велику стурбованість, заявили європейські чиновники.

Східний фланг

Навіть обмежене виведення військ означатиме послаблення підтримки США прифронтовим державам НАТО, таким як Польща і Румунія. Такий крок може поглибити розбіжності всередині альянсу і надати сміливості Москві, чиї війська продовжують просуватися вперед в Україні.

Командування армії США в Європі та Африці заявило, що перекидає частину військ зі своєї бази в Ясенку в інші місця в Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одержав запевнення від США в тому, що вони не будуть скорочувати чисельність військ у країні, і він сподівається, що Білий дім виконає це зобов'язання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повторив ці побоювання під час візиту до Варшави минулого місяця, де він заявив, що запевнення мають бути "вулицею з двостороннім рухом".

"Європа повинна знати, що дядько Сем, як і раніше, нас підтримує", - сказав він, наголосивши на своїй впевненості в тому, що США мають намір захищати союзників по НАТО в разі нападу.