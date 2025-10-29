ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США сокращают контингент в ряде стран Европы: что говорят в НАТО

Среда 29 октября 2025 14:39
UA EN RU
США сокращают контингент в ряде стран Европы: что говорят в НАТО Фото: США сокращают контингент в ряде стран Европы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО поддерживает тесную связь с правительством США по размещению войск в странах Европы после того, как Вашингтон проинформировал союзников о планах сократить количество военных на восточном фланге Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"НАТО и Соединенные Штаты находятся в тесной координации относительно численности наших сил, чтобы гарантировать, что Альянс сохранит свою мощную способность к сдерживанию и обороне. США заранее уведомили НАТО об этой корректировке", - заявил представитель Альянса в среду.

Он также отметил, что изменения в численности американских войск не является чем-то исключительным.

По его словам, даже после анонсированного сокращения присутствие сил Соединенных Штатов в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Так, 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии. Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение.

В свою очередь, Польша в настоящее время не получала никакой информации о возможном сокращении американского контингента на своей территории.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Румыния НАТО Польша
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине