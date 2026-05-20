США скорочують кількість бойових бригад в Європі до трьох, - Пентагон

Що вирішив Пентагон

Рішення є результатом "комплексного багаторівневого аналізу" американської військової присутності в Європі.

Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.

Міністр оборони Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти "сильну військову присутність у Польщі".

Посил союзникам

У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному "Америка понад усе" і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе "основну відповідальність за конвенційну оборону Європи".

Польщу названо "зразковим союзником".

"Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад", - йдеться у заяві Пентагону.