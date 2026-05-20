США сокращают количество боевых бригад в Европе до трех, - Пентагон

Как доктрина Трампа "Америка превыше всего" меняет оборону Европы?
Фото: численность американских военных в Европе сократится до уровня 2021 года (Getty Images)

Пентагон сократил количество боевых бригадных групп в Европе с четырех до трех - вернувшись к уровню 2021 года. Это привело к временной задержке развертывания американских войск в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Шона Парнелла в социальной сети X.

Что решил Пентагон

Решение является результатом "комплексного многоуровневого анализа" американского военного присутствия в Европе.

Окончательное решение о размещении этих и других сил в Европе будет принято после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону континента.

Министр обороны Гегсет провел разговор с польским вице-премьером Косиньяк-Камышем. Пентагон обещает сохранить "сильное военное присутствие в Польше".

Посыл союзникам

В заявлении подчеркивается, что решение соответствует повестке дня "Америка превыше всего" и призвано стимулировать союзников по НАТО брать на себя "основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".

Польша названа "образцовым союзником".

"Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру", - говорится в заявлении Пентагона.

Решение Пентагона происходит на фоне более широких проблем с обеспечением безопасности Европы.

Ранее FT сообщало, что США предупредили союзников о возможных задержках поставок оружия из-за сокращения американских запасов после войны с Ираном - в частности боеприпасов для HIMARS, NASAMS и Patriot.

Предупреждения получили Великобритания, Польша, Литва и Эстония. Параллельно европейские союзники не спешат передавать Украине собственные запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабить собственную противовоздушную оборону.

