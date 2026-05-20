США сокращают количество боевых бригад в Европе до трех, - Пентагон

Что решил Пентагон

Решение является результатом "комплексного многоуровневого анализа" американского военного присутствия в Европе.

Окончательное решение о размещении этих и других сил в Европе будет принято после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону континента.

Министр обороны Гегсет провел разговор с польским вице-премьером Косиньяк-Камышем. Пентагон обещает сохранить "сильное военное присутствие в Польше".

Посыл союзникам

В заявлении подчеркивается, что решение соответствует повестке дня "Америка превыше всего" и призвано стимулировать союзников по НАТО брать на себя "основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".

Польша названа "образцовым союзником".

"Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру", - говорится в заявлении Пентагона.