США скорочують кількість бойових бригад в Європі до трьох, - Пентагон

06:51 20.05.2026 Ср
2 хв
Як доктрина Трампа "Америка понад усе" змінює оборону Європи?
aimg Катерина Коваль
США скорочують кількість бойових бригад в Європі до трьох, - Пентагон Фото: чисельність американських військових в Європі скоротиться до рівня 2021 року (Getty Images)
Пентагон скоротив кількість бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох - повернувшись до рівня 2021 року. Це призвело до тимчасової затримки розгортання американських військ у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагона Шона Парнелла в соціальній мережі X.

Що вирішив Пентагон

Рішення є результатом "комплексного багаторівневого аналізу" американської військової присутності в Європі.

Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.

Міністр оборони Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти "сильну військову присутність у Польщі".

Посил союзникам

У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному "Америка понад усе" і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе "основну відповідальність за конвенційну оборону Європи".

Польщу названо "зразковим союзником".

"Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад", - йдеться у заяві Пентагону.

Рішення Пентагону відбувається на тлі ширших проблем із забезпеченням безпеки Європи.

Раніше FT повідомляло, що США попередили союзників про можливі затримки постачання зброї через скорочення американських запасів після війни з Іраном - зокрема боєприпасів для HIMARS, NASAMS і Patriot.

Попередження отримали Велика Британія, Польща, Литва та Естонія. Паралельно європейські союзники не поспішають передавати Україні власні запаси ракет для Patriot, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону.

