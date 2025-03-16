В США сказали, коли може відбутись розмова Трампа з Путіним

Розмова між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним очікується наступного тижня.
Про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.
На запитання журналіста щодо термінів укладення угоди, зокрема, чи йдеться про тижні, чи можливо місяці, Віткофф відповів, що президент Трамп використовує термін "тижні", а він не має наміру з ним сперечатися.
Віткофф також висловив сподівання, що найближчим часом буде досягнуто реального прогресу в цьому питанні.
"Я вважаю, що всім варто зосередитися на тому прогресі, якого вдалося досягти з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого поступу", - зауважив він.
Спецпосланець також додав, що ситуація з війною в Україні є надзвичайно складною, але, за його словами, США все ж скорочують розрив між двома сторонами.
"Є ще багато питань для обговорення, але я думаю, що два президенти цього тижня проведуть дійсно хорошу і конструктивну розмову", - сказав він.
Нагадаємо, що 13 березня Віткоффа відправили до Москви, щоб передати російському диктатору Володимиру Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Зауважимо, що це вже другий візит Стіва Віткоффа до Росії.
Зауважимо, що за даними західних ЗМІ спецпосланець президента США чекав вісім годин зустрічі Путіним, а той тим часом зустрічався з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.
Його візит був запланований після американо-українських переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Під час них якраз і було погоджено припинення вогню на 30 днів на фронті в Україні. Також США відновили постачання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.