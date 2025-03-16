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В США сказали, когда может состояться разговор Трампа с Путиным

Фото: спецпосланник президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Разговор между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным ожидается на следующей неделе.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN.

На вопрос журналиста о сроках заключения соглашения, в частности, идет ли речь о неделях или возможно месяцах, Уиткофф ответил, что президент Трамп использует термин "недели", а он не намерен с ним спорить.

Уиткофф также выразил надежду, что в ближайшее время будет достигнут реальный прогресс в этом вопросе.

"Я считаю, что всем стоит сосредоточиться на том прогрессе, которого удалось достичь с момента инаугурации президента. Никто не ожидал такого быстрого прогресса", - отметил он.

Спецпосланник также добавил, что ситуация с войной в Украине является чрезвычайно сложной, но, по его словам, США все же сокращают разрыв между двумя сторонами.

"Есть еще много вопросов для обсуждения, но я думаю, что два президента на этой неделе проведут действительно хороший и конструктивный разговор", - сказал он.

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, что 13 марта Уиткоффа отправили в Москву, чтобы передать российскому диктатору Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня. Заметим, что это уже второй визит Стива Уиткоффа в Россию.

Заметим, что по данным западных СМИ спецпосланник президента США ждал восемь часов встречи Путиным, а тот тем временем встречался с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Его визит был запланирован после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Во время них как раз и было согласовано прекращение огня на 30 дней на фронте в Украине. Также США возобновили поставки военной помощи и обмен разведданными с Украиной.

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