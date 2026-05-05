США схвалили продаж Україні авіабомб JDAM підвищеної дальності

Державний департамент США зазначив, що Київ звернувся до Вашингтона з проханням придбати 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів типу KMU-572 та 332 комплекти для типу KMU-556.

До замовлення також включено:

обладнання для обслуговування боєприпасів;

запасні та ремонтні частини й витратні матеріали;

програмне забезпечення для озброєння;

інженерні, технічні та логістичні послуги.

Головним підрядником виконання замовлення виступить компанія Boeing.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", - йдеться у заяві Держдепу.

Що відомо про JDAM

Joint Direct Attack Munition (JDAM, дослівно "Спільний боєприпас прямої атаки") - комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби ("тупі" бомби, англ. "dumb bombs") на всепогодні керовані ("розумні", англ. "smart") боєприпаси. Обладнання включає систему наведення на базі інерційної навігації та GPS.

Модифікований комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби.

З 1998 року до листопада 2016 року компанія Boeing виготовила понад 300 тисяч комплектів наведення JDAM. Станом на січень 2024 року було виготовлено 550 тисяч комплектів.