США схвалили передачу Німеччини 600 ракет для Patriot
Державний департамент США схвалив можливий продаж до 600 ракет для комплексів Patriot союзникові НАТО Німеччини на суму близько 5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Пропонований продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і збільшить обороноздатність її збройних сил", - йдеться у заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки та оборони Пентагону.
Відповідно до нових планів оборони НАТО, Німеччині необхідно буде вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону для захисту інфраструктури та збройних сил у разі серйозної напруженості або війни, повідомило агентству Reuters минулого місяця одне з джерел у сфері безпеки.
У Німеччині було 36 комплексів ППО Patriot, коли вона була передовою державою НАТО під час Холодної війни. Сьогодні німецькі сили скоротилися до дев'яти одиниць Patriot, після того, як три з них були передані Україні після російського вторгнення в 2022 році.
Генеральним підрядником можливого продажу, який включає супутнє обладнання та технічну допомогу, стане компанія Lockheed Martin, повідомило агентство Пентагону.
Агентство повідомило Конгрес про можливий продаж 15 серпня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.
Раніше повідомлялося, що США зіштовхнулися із проблемами у спробі збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot на заводах у Японії. Причиною цього є нестача систем самонаведення ракет. Цей компонент постачає компанія Boeing.