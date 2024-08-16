США одобрили передачу Германии 600 ракет для Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную продажу до 600 ракет для комплексов Patriot союзнику по НАТО Германии на сумму около 5 млрд долларов.

"Предлагаемая продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и увеличит обороноспособность ее вооруженных сил", - говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

В соответствии с новыми планами обороны НАТО, Германии необходимо будет в четыре раза увеличить свою противовоздушную оборону для защиты инфраструктуры и вооруженных сил в случае серьезной напряженности или войны, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце один из источников в сфере безопасности.

В Германии было 36 комплексов ПВО Patriot, когда она была передовым государством НАТО во время Холодной войны. Сегодня немецкие силы сократились до девяти единиц Patriot, после того как три из них были переданы Украине после российского вторжения в 2022 году.

Генеральным подрядчиком возможной продажи, которая включает сопутствующее оборудование и техническую помощь, станет компания Lockheed Martin, сообщило агентство Пентагона.

Агентство уведомило Конгресс о возможной продаже 15 августа.