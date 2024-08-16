США одобрили передачу Германии 600 ракет для Patriot
Государственный департамент США одобрил возможную продажу до 600 ракет для комплексов Patriot союзнику по НАТО Германии на сумму около 5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Предлагаемая продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и увеличит обороноспособность ее вооруженных сил", - говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.
В соответствии с новыми планами обороны НАТО, Германии необходимо будет в четыре раза увеличить свою противовоздушную оборону для защиты инфраструктуры и вооруженных сил в случае серьезной напряженности или войны, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце один из источников в сфере безопасности.
В Германии было 36 комплексов ПВО Patriot, когда она была передовым государством НАТО во время Холодной войны. Сегодня немецкие силы сократились до девяти единиц Patriot, после того как три из них были переданы Украине после российского вторжения в 2022 году.
Генеральным подрядчиком возможной продажи, которая включает сопутствующее оборудование и техническую помощь, станет компания Lockheed Martin, сообщило агентство Пентагона.
Агентство уведомило Конгресс о возможной продаже 15 августа.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо Украины.
Ранее сообщалось, что США столкнулись с проблемами в попытке увеличить производство ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японии. Причиной этого является нехватка систем самонаведения ракет. Этот компонент поставляет компания Boeing.