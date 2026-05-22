У США схвалили можливий продаж Україні обладнання та послуг для ЗРК HAWK

Згідно з анонсом, Кабмін України запросив:

закупівлю збірних щоглових причепів;

капітальний ремонт і технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;

інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників;

та інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK.

Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", - заявили в Держдепі.

Також там додали, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона "без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили".