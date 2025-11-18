ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

США схвалили можливий продаж Україні пакета модернізації та підтримки для ЗРК Patriot

Вівторок 18 листопада 2025 23:53
UA EN RU
США схвалили можливий продаж Україні пакета модернізації та підтримки для ЗРК Patriot Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні пакета модернізації та підтримки для систем ППО Patriot. Вартість пакета становить 105 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США", - йдеться в публікації.

Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить таке:

  • модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
  • секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;
  • інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;
  • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

У відомстві наголосили, що пропонований продаж поліпшить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, "озброївши її потужнішими засобами для проведення операцій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки".

"Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад", - ідеться в публікації.

Також у Держдепі повідомили, що агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Україна має намір замовити у США системи Patriot

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити у США 27 систем протиповітряної оборони Patriot.

Також він додав, що поки вони виготовляються, Київ розглядатиме варіант "позичити" аналогічні систему в країн Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна
Новини
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського