США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации и поддержки для ЗРК Patriot
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета модернизации и поддержки для систем ПВО Patriot. Стоимость пакета составляет 105 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за рубеж средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США", - говорится в публикации.
Ведомство уточнило, что в перечень товаров и услуг, которые запросила Украина, входит следующее:
- модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;
- секретные и несекретные списки предписанных грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;
- другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержку, обучение и принадлежности;
- другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
В ведомстве подчеркнули, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, "вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечению региональной безопасности".
"Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний", - сказано в публикации.
Также в Госдепе сообщили, что агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс США.
Украина намерена заказать у США системы Patriot
Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать у США 27 систем противовоздушной обороны Patriot.
Также он добавил, что пока они изготавливаются, Киев рассматривать вариант "одолжить" аналогичные систему у стран Европы.