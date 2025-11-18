ua en ru
США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации и поддержки для ЗРК Patriot

Вторник 18 ноября 2025 23:53
США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации и поддержки для ЗРК Patriot Фото: глава Пентагона Пит Хэгсет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета модернизации и поддержки для систем ПВО Patriot. Стоимость пакета составляет 105 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.

"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за рубеж средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США", - говорится в публикации.

Ведомство уточнило, что в перечень товаров и услуг, которые запросила Украина, входит следующее:

  • модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;
  • секретные и несекретные списки предписанных грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;
  • другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержку, обучение и принадлежности;
  • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, "вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечению региональной безопасности".

"Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний", - сказано в публикации.

Также в Госдепе сообщили, что агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс США.

Украина намерена заказать у США системы Patriot

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать у США 27 систем противовоздушной обороны Patriot.

Также он добавил, что пока они изготавливаются, Киев рассматривать вариант "одолжить" аналогичные систему у стран Европы.

Соединенные Штаты Америки Украина
