США схвалили можливе постачання Україні послуг зв'язку Starlink та обладнання для Patriot

Держдепартамент США ухвалив рішення про ймовірний продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).
Як зазначили в Пентагоні, Кабінет міністрів України звернувся з проханням придбати продовження послуг супутникового зв’язку для своїх терміналів Starlink.
До переліку послуг, зокрема, будуть включені інженерні, технічні та логістичні послуги підтримки від уряду США та підрядника, а також інші пов’язані елементи логістики і програмної підтримки.
Загальна орієнтовна вартість послуг становить 150 млн доларів.
Основним підрядником у межах цієї угоди буде компанія Starlink Services.
На цей час уряду США не відомо про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем. Будь-які компенсаційні домовленості визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.
Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про щодо продажу Україні послуг з обслуговування систем протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму 179,1 млн доларів.
До проєкту послуг увійдуть:
Основними підрядниками за угодою визначені RTX Corporation та Lockheed Martin.
У DSCA зазначили, що продаж обладнання та послуг за обидвома зазначеними угодами, підтримає зовнішньополітичні та національні інтереси безпеки США, зміцнивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі.
Крім того, продаж послуг і обладнання посилить можливості України в протидії як поточним, так і майбутнім загрозам, дозволить ефективніше виконувати завдання самооборони та регіональної безпеки та зміцнить потенціал української протиповітряної оборони.
Очікується, що Збройні Сили України зможуть безперешкодно інтегрувати надане обладнання і послуги у власну структуру. Угоди не вплинуть на військовий баланс сил у регіоні.
Агентство оборонного співробітництва і безпеки передало Конгресу необхідне повідомлення про сертифікацію за обома зазначеними вище угодами.
Нагадаємо, у четвер, 28 серпня, США схвалили пакет військової допомоги Україні на 825 млн доларів. До нього увійшли понад 3 тисячі ракет із розширеною дальністю дії ERAM і та стільки ж GPS/INS модулів.
Нещодавно Німеччина зголосилася профінансувати пакет американської зброї для України на 500 млн доларів у межах ініціативи НАТО PURL.
За даними ЗМІ, Повітряні сили ЗСУ могли отримати ще одну батарею німецької системи ППО Iris-T SLM.