Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

США готуються до серії торговельних переговорів з більш ніж півсотнею країн. У центрі уваги - тарифи, запроваджені Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента в соцмережі X .

"Понад 50 країн відреагували відкрито і позитивно на історичну дію президента США Дональда Трампа зі створення більш справедливої, більш процвітаючої системи світової торгівлі. Ми з нетерпінням чекаємо змістовних переговорів із ними найближчими тижнями", - додав він.

На думку Бессента, Китай вирішив "ізолювати себе", оскільки він ввів додаткові тарифи на імпорт американських товарів.

Тарифи США

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн. При цьому він пригрозив, що в разі відповідних тарифів він може задіяти більш жорсткі заходи.

Незважаючи на це, Китай також запровадив тарифи на імпорт американських товарів. Країна закликала США негайно скасувати рішення про мита.

Уже сьогодні, 7 квітня, Трамп написав, що якщо Пекін не скасує таке рішення, він введе проти КНР додаткові 50% тарифи.

Детальніше про наслідки глобальної торговельної війни, яку почали США, - в матеріалі РБК-Україна.

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