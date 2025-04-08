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США штурмуют обращениями: возросло количество стран, готовых к переговорам по тарифам

Вторник 08 апреля 2025 01:19
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США штурмуют обращениями: возросло количество стран, готовых к переговорам по тарифам Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

К Соединенным Штатам обратились уже около 70 стран мира для обсуждения вопроса тарифов на импорт.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.

"На сегодняшний день к нам обратились 50, 60, возможно уже около 70 стран для обсуждения проблемы импортных пошлин. Ожидаю, что переговоры по этому вопросу могут начаться в апреле и затянуться до мая-июня", - сказал глава Минфина.

Бессент добавил, что президент Трамп готов отдать приоритет и "максимальную свободу" в переговорах Японии, как важному военному и экономическому партнеру США.

Тарифная война Соединенных Штатов

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров Вашингтона.

Трамп подтвердил готовность вести переговоры с отдельными государствами мира по пошлинам и "заключать справедливые и выгодные сделки".

Ранее Бессент заявлял о готовности Вашингтона к переговорам по новым тарифам с более чем 50 странами мира.

Подробнее о глобальной торговой войне США и ее последствиях для стран мира, - читайте в материале РБК-Украина.

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