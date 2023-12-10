UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені

Фото: в США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок того, як торнадо й сильні шторми накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла. 

На оприлюднених в інтернеті відео можна побачити перевернуті автомобілі й вирвані з корінням дерева. 

Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей: 

  • троє людей загинули  в північному передмісті Нешвілла, столиці штату;
  • ще двоє й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла. 

Десятки людей отримали поранення. 

Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину. 

"Це жахливі новини, і наші серця розбиті в думках про тих, хто втратив близьких. Місто готове допомогти їм у важку хвилину", - заявив Піттс. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в липні торнадо пронісся передмістям канадської Оттави, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.

Також внаслідок повені у південно-східній частині штату Пенсільванія, влітку поточного року, загинули 5 людей, 2 дітей оголосили зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки