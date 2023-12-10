В США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені

Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла.

На оприлюднених в інтернеті відео можна побачити перевернуті автомобілі й вирвані з корінням дерева.

Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей:

троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату;

ще двоє й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла.

Десятки людей отримали поранення.

Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину.

"Це жахливі новини, і наші серця розбиті в думках про тих, хто втратив близьких. Місто готове допомогти їм у важку хвилину", - заявив Піттс.