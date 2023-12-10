В США штормы и торнадо унесли жизни шести человек, еще десятки ранены

Преимущественно стихия задела южные районы штата. В результате нее многие дома были разрушены, а около 60 тысяч человек остались без света.

На обнародованных в интернете видео можно увидеть перевернутые автомобили и вырванные с корнями деревья.

Это insane, бойцов вверх Нашвилле, Tennessee как massive tornado has caused a massive explosion.. pic.twitter.com/VWK4G9fEai — Matt Couch (@RealMattCouch) December 10, 2023

Известно о по меньшей мере шести погибших людях:

три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата;

еще двое и ребенок погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.

NOW: Tornado damage в Хендерсонвилле, Теннесси pic.twitter.com/S5HrzMloOD — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023

Десятки человек получили ранения.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил о чрезвычайном положении, а также комендантском часе.

"Это ужасные новости, и наши сердца разбиты в мыслях о тех, кто потерял близких. Город готов помочь им в трудную минуту", - заявил Питтс.